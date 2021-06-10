Индонезия может открыть Бали для российских туристов в августе

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Власти Индонезии могут открыть курортный остров Бали для россиян уже в августе. Об этом сообщил в интервью газете "Известия" министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи.

"Прямо сейчас мы предпринимаем все усилия для того, чтобы вакцинировать весь Бали. Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма. Надеюсь, к концу лета нам удастся реализовать эту стратегию и мы сможем пригласить всех россиян на Бали до конца лета, в августе", - сказал министр.

Лютфи отметил, что туризм для Индонезии является вторым по величине источником дохода, уступающий только нефтяной промышленности. "У нас все еще действуют ограничения на прием иностранцев. И даже мне по возвращении в Джакарту придется сесть на карантин, - добавил он. - На Бали живет всего 2 млн человек, а у нас уже есть 75 млн доз вакцины, привить все население острова не будет проблемой. Наша идея состоит в том, чтобы разрешить доступ на остров вакцинировавшимся туристам. Они смогут получить прививку либо у себя в стране, либо прямо на Бали - в этом наша концепция".

Курортный остров Бали до пандемии был одним из самых популярных мест Индонезии и направлений для путешествий среди российских туристов.