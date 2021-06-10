Эксперт: только два случая заболевания "черной плесенью" выявлены с начала XXI века

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Только два случая заболевания мукормикозом ("черной плесенью") было выявлено в России с начала XXI века, эта инфекция более характерна для стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, отметив, что для РФ угрозу скорее представляют "белая плесень" и "желтая".

"Что касается "черной плесени", то для России она не особо актуальна, поскольку эта инфекция распространяется эндемически: должна быть определенная влажность, определенная постоянная температура, как в странах Юго-Восточной Азии и т. д. За всю многолетнюю историю официально описаны только два случая в XXI веке, когда у наших пациентов был подтвержден мукормикоз. Для России скорее характерны другие грибки - для нашего климата более актуальны "белая" и "желтая плесень", - сказал он.

Горелов отметил, что любое грибковое заболевание возникает у лиц со слабым иммунным ответом. По его словам, чем тяжелее поражение иммунной системы, тем больше вероятность развития патологического процесса при "черной плесени". К группе риска относятся пациенты, в течение длительного времени получающие стероиды и больные сахарным диабетом в тяжелой форме.

"Мукормикоз может возникнуть у пациентов с выраженным иммунодефицитом, таких людей единицы. Поэтому тотальное распространение "черной плесени" нам не грозит", - заключил он.

Ранее правительство Индии призвало власти регионов объявить мукормикоз эпидемией. По данным министерства химической промышленности и производства удобрений страны, общее число заразившихся составляет около 12 тыс. Наиболее сильно пострадали штаты Гуджарат, Махараштра, Андхра-Прадеш, Раджастхан и Карнатака. Как указывают специалисты, мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение длительного времени получали стероиды или кислородную поддержку.