"Известия": в России обнаружили почти 2 тыс. опасных для окружающей среды объектов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ставрополье и Красноярский край стали регионами с самым большим количеством опасных для окружающей среды объектов. В них обнаружено около 260 и 170 свалок и заброшенных площадок соответственно, сообщили газете "Известия" в Минприроды РФ.

Всего российские регионы обнаружили у себя более 1,9 тыс. объектов накопленного вреда окружающей среде, сообщили в ведомстве. Перечень объектов первоочередной ликвидации сформируют после оценки их влияния на здоровье людей и продолжительность их жизни, добавили в министерстве.

В Минприроды также сообщили, что до 2024 года предусмотрено 191 природоохранное мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и 88 акций по устранению наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

14 декабря вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила главам регионов определить и составить список наиболее опасных для окружающей среды объектов, подлежащих ликвидации.