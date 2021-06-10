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Пандемия COVID-19

США купят 500 млн доз вакцины Pfizer и пожертвуют другим странам

Препараты получат более 90 стран с низким и средним уровнем дохода, сообщили в Белом доме

ТАСС, 10 июня. Администрация президента США Джо Байдена закупит 500 млн доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и пожертвует их другим странам. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе Белого дома.

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"200 млн доз [вакцин] будут доставлены к концу этого года, а оставшиеся 300 млн будут доставлены в первой половине 2022 года", - говорится в заявлении. США пожертвуют эти вакцины 92 странам с низким и средним уровнем дохода посредством международной инициативы COVAX по созданию и производству вакцин, которая является ключевым механизмом всемирного обмена вакцинами.

Ранее в среду, перед своим вылетом в Европу, Байден заявил журналистам, что в ходе поездки объявит о стратегии США по вакцинации для мира. Планируется, что после саммита "семерки", который пройдет с 11 по 13 июня, хозяин Белого дома вылетит в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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