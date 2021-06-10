Прокуратура проводит проверку после жесткой посадки самолета в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Сальская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета в Пролетарском районе Ростовской области, в результате которой пострадал пилот. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В среду пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области сообщала, что в районе хутора Уютного в Пролетарском районе легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, пострадал пилот. Он был госпитализирован в центральную райбольницу Пролетарского района, однако после оказания медицинской помощи отпущен домой.

"Проведение проверки поручено Сальскому транспортному прокурору. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России, крушение потерпел легкомоторный самолет "Бекас ХА-32". По предварительным данным, пилот 1970 года рождения задел линии электропередачи. Следствием также организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.