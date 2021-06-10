Кабмин утвердил правила выдачи грантов на профподготовку участников стройотрядов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила выдачи грантов на профессиональную подготовку студентов для работы в стройотрядах. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Участники студенческих строительных отрядов смогут пройти специальные курсы профессиональной подготовки. Правила предоставления грантов на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Обучение будет проводиться по программам, формирующим навыки для работы в таких коллективах. Средняя продолжительность обучения составит два месяца (336 часов). Ожидается, что с 2022 года бесплатную подготовку будут проходить порядка 50 тыс. человек ежегодно.

Гранты на обучение студентов, предусмотренные правилами, получат учебные заведения, которые примут участие в специальном отборе. Отбор этих организаций будут проводить организация "Российские студенческие отряды" совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. В 2021 году на указанные цели будет направлено 49 млн рублей, в 2022 году - 710 млн рублей, в 2023 году - 759 млн рублей.

"Принятое решение поможет тем, кто решил вступить в стройотряд, приобрести полезные практические навыки за пределами основной специальности, а также будет содействовать временному трудоустройству студентов и адаптации выпускников к рынку труда", - отмечают в правительстве.