Художник Александр Шилов опроверг информацию о госпитализации из-за COVID-19

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Народный художник СССР Александр Шилов опроверг информацию о госпитализации из-за коронавируса. Художник лечится от простуды дома, сообщил он ТАСС в четверг.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Шилов болен COVID-19 и в состоянии средней степени тяжести находится в больнице в Москве.

"Я просто простудился, больше ничего. Я сейчас нахожусь дома, на даче", - сказал Шилов ТАСС. Он добавил, что коронавирус у него не диагностировали.

Александр Шилов - российский художник, академик РАХ, народный художник СССР (1985). Автор портретов Юрия Гагарина, Сергея Бондарчука, Муслима Магомаева. В 1996 году передал в дар России коллекцию из 355 картин, на ее основе была создана Московская государственная галерея народного художника России А. М. Шилова.