Более 6 тыс. человек справились со всеми заданиями "Диктанта Победы" в 2021 году

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Участники "Диктанта Победы", который прошел 29 апреля, продемонстрировали высокий уровень знаний, около 6 тыс. из них выполнили правильно все задания. Те, кто справился быстрее всех, будут приглашены на парад Победы в 2022 году, сообщил в четверг председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на пресс-конференции в ТАСС.

"Должен сказать, что участники показали очень хорошие результаты, в целом продемонстрирован высокий уровень знаний: более 6 тысяч человек смогли успешно выполнить задания. Члены жюри выразили желание поощрить тех, кто сумел дать правильные ответы в максимально короткий промежуток времени. Эти люди будут отмечены призами, а на следующий год смогут стать зрителями парада Победы на Красной площади. Церемония награждения запланирована на 24 июня, она пройдет в Государственном историческом музее", - сказал Нарышкин.

Всего диктант написали около 1,5 млн человек. Нарышкин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации акции. "За последние годы участие в диктанте стало и доброй традицией, и даже потребностью для сотен тысяч наших граждан. <...> Сам жанр диктанта предполагает, что главное в нем - не победа, а участие, главная цель, которую мы ставили, состоит в том, чтобы участники этой акции еще и еще раз почувствовали свою сопричастность с великой историей нашего отечества", - резюмировал он.

В 2021 году акция "Диктант Победы" прошла в третий раз. В России для нее организовали более 16 тысяч площадок. В их числе - гора Эльбрус, биосферный заповедник "Командорский" на Камчатке, крейсер "Аврора", заповедники в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях и многие другие. Центральную площадку организовали в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Здесь старт акции дал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

За рубежом "Диктант Победы" был организован при поддержке Россотрудничества и активистов движения "Волонтеры Победы" в 80 странах. Более чем в 30 странах акция прошла очно, в частности, в Армении, Афганистане, Вьетнаме, Израиле, Португалии, Румынии, Сербии, Польше и Турции.