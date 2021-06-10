В Москве выявили 5 245 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 15 января

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 245, это максимальный показатель с 15 января. Всего с начала пандемии в столице было выявлено 1 214 459 заболевших, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заразившихся, по данным штаба, составил 0,43%. Днем ранее было выявлено 4 124 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 63 смерти из-за коронавируса, что стало самым высоким значением с 13 февраля. Их общее число составило 20 711, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению был выписан 2 671 пациент за сутки, за все время выздоровели 1 084 914. В настоящее время в столице продолжают лечение 108 834 человека.