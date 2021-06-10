Максимальное количество баллов в "Диктанте Победы" набрали 20 россиян

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Победителями III международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы" признаны 20 человек из 20 российских регионов. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн.

"Победителями признаны 20 участников, которые дали все правильные ответы на 25 вопросов за минимальные 10 минут", - сказал политик, уточнив, что победители представляют 20 регионов России.

По его словам, самому младшему победителю 16 лет, самому старшему - 66 лет. Средний возраст победителей - 41 год. "Социальный статус победителей самый разный: это учитель начальных классов из Липецкой области, выпускник школы из Калмыкии, в Калининградской области [победил] моряк", - перечислил Хинштейн.

Среди тех, кто быстро ответил на все вопросы, также есть учителя, директор спортивной школы, военнослужащие, школьница, библиограф и представители других профессий. Победители проживают в Москве, Ставропольском крае, Ингушетии, Архангельской, Новосибирской, Тульской, Самарской и других областях.

"С 12 июня все данные [о результатах диктанта] будут выгружены на сайт акции, каждый участник сможет увидеть свой результат. С победителями мы свяжемся и будем приглашать на награждение, которое состоится 24 июня", - сказал Хинштейн.

Общие итоги акции

Политик напомнил, что "Диктант Победы" прошел в третий раз, основным организатором акции является партия "Единая Россия". "Этот год - год 80-летия начала Великой Отечественной войны. Большая часть вопросов связана была с этим событием", - сказал Хинштейн.

Акция прошла 29 апреля в 85 российских регионах и в 80 государствах на 16,5 тыс. площадках. В акции приняли участие около 1,5 млн человек (из них в очной форме участвовали более 800 тыс. человек). В этом году акцию поддержали 344 вуза. Было организовано более 50 уникальных площадок. "Это площадки на учебных парусных судах, в заповедниках, на полярных станциях, на вокзалах, российских и зарубежных атомных электростанциях, например, в Бангладеш, Египте", - сказал Хинштейн.

Тесты состояли из 25 вопросов, 20 из них были на общую историческую тематику, пять - на региональную тематику. Также были разработаны международные тестовые задания. Кроме того, впервые этом году диктант прошел на английском и китайском языках. Отдельно были подготовлены задания для слабовидящих.

Как уточнил Хинштейн, лидерами по количеству участников стали Краснодарский край, Самарская, Тульская, Ростовская и Московская области, а больше всего площадок было открыто в Ставропольском крае. В России правильные ответы на все вопросы без подсчета времени дали 6133 участника (максимальный возраст участника-финалиста - 88 лет, минимальный - 12 лет). Больше всего отличников в Москве, Ростовской, Тульской и Брянской областях.

За рубежом очно в акции приняли участие около 3 тыс. человек. По количеству участников лидерами стали ЛНР, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. На все вопросы правильно ответили по два человека в Марокко и в Конго.

Председатель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова уточнила, что в подготовке и проведении акции помощь оказывали 26 тыс. волонтеров во всех 85 субъектах страны, а также почти тысяча человек за рубежом.