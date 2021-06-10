Китай поставил на Филиппины 1 млн доз вакцины компании Sinovac

БАНГКОК, 10 июня, /ТАСС/. Партия из 1 млн доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac прибыла на Филиппины. Об этом сообщила в четверг медиагруппа ABS-CBN .

Партия препарата была доставлена в Манилу бортом авиакомпании Philippine Airlines и передана представителю национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом в стране Карлито Гальвесу. По его словам, республика рассчитывает получить в июне 5 млн доз вакцины Sinovac.

Первая поставка вакцины производства Sinovac на Филиппины состоялась 28 февраля. Это позволило руководству страны уже 1 марта начать процесс массовой иммунизации.

Всего к настоящему моменту островное государство импортировало более 10 млн доз вакцин от коронавируса, большая часть из которых поставлена Sinovac. Помимо китайского препарата, на Филиппинах делают прививки вакцинами Pfizer, AstraZeneca и российским "Спутником V".

К настоящему моменту на Филиппинах сделано порядка 6 млн прививок. Большинство вакцинированных - медперсонал и пожилое население. Руководство страны намерено вакцинировать 70 млн человек к концу этого года (всего население страны составляет порядка 110 млн). На сегодняшний день число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 1,2 млн, 22 тыс. человек умерли в результате заболевания, вызываемого вирусом.