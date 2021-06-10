Регионы получат дополнительные деньги на ликвидацию несанкционированных свалок

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об увеличении расходов на ликвидацию свалок и рекультивацию мусорных полигонов.

На заседании кабинета министров в четверг председатель правительства затронул тему ликвидации городских несанкционированных свалок. "Чтобы такая работа шла более эффективно, перераспределим средства, которые предусмотрены в национальном проекте "Экология", благодаря этому еще пять регионов - республика Мордовия, Удмуртия, Воронежская, Калининградская и Кировская области получат почти 900 млн рублей в течение ближайших трех лет на ликвидацию свалок", - сказал Мишустин. Он добавил, что "в текущем году увеличится финансирование работ по рекультивации семи мусорных полигонов в Московской области в целом более, чем на 1 млрд 300 млн рублей".