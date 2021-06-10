Самая высокая смертность из-за COVID-19 наблюдается в Индии и странах Южной Америки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Самая высокая смертность в мире среди пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, наблюдается в настоящее время в Индии и Бразилии, свидетельствуют сводные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В Колумбии и Аргентине она достигла максимума за все время пандемии. Однако в Северной Америке и Европе наблюдается стабильное снижение показателей.

Всего в мире с начала пандемии, согласно последним данным, умерли уже свыше 3,75 млн инфицированных.

ТАСС проанализировал ситуацию с текущей смертностью в наиболее затронутых инфекцией странах.

Пик смертности

В Индии в последние дни регистрировали по 2,2-2,5 тыс. умерших, но в четверг Минздрав республики сообщил о новом максимуме - 6 148 летальных исходах за сутки. Резкий скачок объясняется тем, что правительство штата Бихар уточнило число смертей от COVID-19 после проведенной проверки. Индийские СМИ не исключают, что вслед за этим данные по смертности могут пересмотреть и другие штаты.

В Бразилии за последние сутки зафиксировали более 2,3 тыс. летальных исходов, в апреле этот показатель превышал отметку в 4 тыс.

Смертность с конца мая держится в Колумбии на рекордно высоком уровне. За минувшие сутки там умерли 550 пациентов с коронавирусом. Такая же ситуация наблюдается в Аргентине, где накануне зарегистрировали 722 летальных исхода, что стало вторым по величине показателем за все время пандемии.

В Перу сейчас регистрируют более 400 летальных исходов, что примерно соответствует уровню января. На апрельском пике показатели были вдвое выше.

Заметное снижение

В США в последние дни фиксируют не более 400 смертей в сутки, в январе умирали в 10 раз больше заразившихся.

В Мексике, где в феврале показатель превышал отметку 1,5 тыс. летальных случаев, сейчас их менее 200.

В Европе смертность резко сократилась после максимальных значений в начале года, а в некоторых странах она опустилась до уровня годичной давности. В Великобритании сейчас регистрируют менее 10 летальных исходов в сутки, в Испании - менее 20, в Италии, Франции и Польше - менее 100, в Германии - менее 150.

В Иране показатель смертности снизился с почти 500 умерших в сутки в апреле до менее чем 200 в начале июня.

Относительные показатели