Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу ответственно работала над многими законопроектами и была отзывчивым человеком, отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в четверг, выражая соболезнования в связи с ее смертью.

"Сегодня ушла из жизни Лариса Кужугетовна Шойгу. Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Володин напомнил, что Шойгу была депутатом Госдумы с 2007 года, "профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами". "Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны. Светлая память", - отметил Володин.