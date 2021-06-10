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Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

Спикер Госдумы отметил, что она была отзывчивым человеком и ответственным депутатом

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу ответственно работала над многими законопроектами и была отзывчивым человеком, отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в четверг, выражая соболезнования в связи с ее смертью.

"Сегодня ушла из жизни Лариса Кужугетовна Шойгу. Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Володин напомнил, что Шойгу была депутатом Госдумы с 2007 года, "профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами". "Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны. Светлая память", - отметил Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияШойгу, Лариса Кужугетовна
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