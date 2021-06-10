Посольство РФ проводит вторую эвакуацию сограждан из сектора Газа

КАИР, 10 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Каире проводит в четверг вторую эвакуацию граждан России из сектора Газа через территорию Египта. Как сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве, дипломаты уже находятся в Рафахе - прилегающем к прибрежному анклаву городе, где всех перешедших египетско-палестинскую границу соотечественников ожидают автобусы.

"Примерно через час-два автобусы выдвинутся в Каир, - отметили в посольстве. - Из каирского международного аэропорта их должны забрать два самолета МЧС, которые доставят людей в Домодедово". Прибытие воздушных судов ожидается ориентировочно в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Первоначально заявку на выезд из Газы подавали как россияне, так и граждане других стран СНГ. Точное число выезжающих станет известно после формирования фактического списка.

26 мая из прибрежного анклава через Египет были эвакуированы 64 гражданина России. Те, кто пожелал покинуть Газу, перешли границу через погранпереход "Рафах", где их ожидали российские дипломаты. На автобусах людей доставили в Каир, откуда в Москву их забрал борт МЧС.

20 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, которые выразят такое желание. В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах. Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - 256 человек, включая детей и женщин.