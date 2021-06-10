В Мурманской области планируют проводить проектирование МАС на внебюджетные средства

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Проектирование международной арктической станции (МАС) "Снежинка" в Мурманской области будет проводиться за счет внебюджетных средств. Об этом сообщила советник министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Ольга Смирнова в четверг.

Ранее сообщалось о планах по созданию круглогодичной и полностью автономной международной арктической станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение о необходимости построить две международные арктические станции "Снежинка" - в ЯНАО и Мурманской области.

"Станция ["Снежинка"] на Ямале у нас сегодня проектируется за внебюджетный счет, и, видимо, таким же путем у нас пойдет история и в Мурманской области", - сообщила Смирнова на медиаконференции "Будущее человечества и будущее "зеленой энергетики": вместе или против".

Она подчеркнула, что станция позволит уделять больше внимания научным исследованиям в части технологий, которые будут применяться в Арктической зоне.

"Было заявлено, что в 2023-2024 годах мы сможем уже осязать и увидеть конкретные результаты проектирования. Нужно понимать, что проектирование колоссальной сложности, это уникальнейший объект", - добавила Смирнова.

В Мурманской области планируется разместить станцию на смешанном энергообеспечении для реализации научно-образовательных программ. На территории ЯНАО будет создана станция для проведения научных исследований в суровых климатических условиях вечной мерзлоты на основе возобновляемых источников энергии ветра и солнца и водородной энергетики. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее дал поручение Минобрнауки России совместно с руководством Ямало-Ненецкого автономного округа и Мурманской области доработать проект по созданию международной арктической станции "Снежинка", подписать договор на проведение проектно-изыскательных работ на территории ЯНАО и составить дорожную карту по реализации проекта МАС "Снежинка" в Мурманской области.