ФАС намерена как можно скорее наладить электронную систему платежей по ЖКУ на Кавказе

МАГАС, 10 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) намерена как можно скорее наладить электронный формат платежей в сфере жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на Северном Кавказе, сообщил ТАСС замруководителя ведомства Андрей Цыганов в ходе поездки в Ингушетию.

В мае ФАС предложила меры по ограничению роста задолженности по ЖКУ в СКФО. Ведомство намерено запретить оплату электроэнергии в округе через посредников, а также наличный расчет с ними, что "прекратит вывод денежных средств из оборота недобросовестными участниками".

"Электронизация, выпрямление платежных каналов - очень важная задача, она, по сути, государственная. Именно поэтому мы стремимся, чтобы как можно скорее она была исполнена [на Северном Кавказе], и тогда ситуация должна поменяться в лучшую сторону. Понятно, что мы должны защищать потребителей, также точно абсолютно понятно, что без должного возмещения своих затрат и сами субъекты естественных монополий, инфраструктурные компании не могут нормально жить и развиваться, им нужны для этого финансовые ресурсы", - сказал Цыганов.

По его словам, посреднические организации не оказывают во многих случаях реального вклада в валовой внутренний продукт и не приносят экономической пользы.

"Когда мы говорим, например, о тех случаях, когда это связано с обязательной оплатой тех товаров и услуг, без которых люди не могут жить, то здесь мы во многих случаях сталкиваемся с ситуацией, когда где-то в этой длинной цепочке передачи денежных средств от одного юридического лица другому какая-то значительная часть этих средств куда-то исчезает. И в результате вроде бы и потребители сделали все, что от них зависит, для того, чтобы выполнить свои обязательства перед поставщиками ресурса, а с другой стороны - поставщики ресурсов ничего не получили", - добавил замруководителя ФАС.

По данным Центра финансовых расчетов (ЦФР) на 30 апреля 2021 года, на СКФО приходится 85% долгов за электроэнергию. Ассоциация "Совет производителей энергии" отмечает, что задолженность ресурсоснабжающих организаций, или гарантирующих поставщиков электроэнергии (ГП) в Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Ингушетии составляют около 65 млрд рублей.