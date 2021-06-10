На Ставрополье заморозят тарифы за капремонт и вывоз мусора

СТАВРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья заморозят до конца года тарифы на вывоз мусора и капитальный ремонт. Об этом в четверг сообщил губернатор края Владимир Владимиров во время первой прямой линии в социальных сетях.

"Большинство вопросов - рост цен. Мы в крае приняли решение, то, что в наших полномочиях, - минимизировать давление на людей. Тарифы по мусору (по вывозу мусора) и капитальному ремонту в этом году подниматься не будут", - сказал он.

Глава региона отметил, что Ставропольский край также участвует в программе по стабилизации цен на продуктовом рынке. По данным краевого правительства, на это в регионе предусмотрено 326 млн рублей.

В краевом управлении по информационной политике ранее сообщали, что производителям хлеба и хлебобулочных изделий по этому направлению выделено 48,6 млн рублей. Производители муки в регионе получат 116,1 млн рублей. Производители рафинированного бутилированного подсолнечного масла получат 140 млн рублей. Для производителей белого сахара-песка предусмотрено 21,3 млн рублей.