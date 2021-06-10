Сервис аренды электросамокатов возобновил работу в Петербурге по новым правилам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Кикшеринговая компания Whoosh возобновила работу в Санкт-Петербурге по новому регламенту городского комитета по транспорту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в четверг.

Ранее сервисы аренды убрали с карты все электросамокаты, взять в аренду это средство передвижения в городе было невозможно. Затем Комитет по транспорту Петербурга подписал соглашение с представителями кикшеринговых компаний, согласно которому запрещено передвигаться на электросамокатах по Невскому проспекту и Дворцовой площади, а во время проведения Евро-2020 их движение будет ограничено. Также соглашение предусматривает ограничение скорости до 10 км/ч на улицах с плотным туристическим потоком.

"Whoosh возобновил работу в Санкт-Петербурге 10 июня по регламенту нового соглашения с комитетом по транспорту, - сообщила собеседница агентства. - Обязательно продлим подписку на два дня тем, кто приобрел ее до приостановки работы сервиса".

О ситуации в Петербурге

В среду, 9 июня, сервисы аренды электросамокатов приостановили работу в Петербурге до согласования всех вопросов с администрацией. В комитете по транспорту отметили, что это было исключительно решение кикшеринговых компаний, город таких требований не предъявлял.

В мае и июне этого года СК возбудил несколько уголовных дел после наезда в Петербурге на людей на электоосамокатах. В частности, один случай произошел в середине мая на Невском проспекте, где группа молодых людей наехала на мужчину, а затем подралась с ним. Подозреваемые в хулиганстве задержаны и заключены под стражу. Другие уголовные дела возбудили по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности после наезда самокатов на детей в районах города.

Кроме того, также СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и проводил обыски в офисах кикшеринговых компаний в Петербурге, в том числе в Whoosh.