Удалять ненужные фото и видео в смартфоне — важнее, чем кажется. Это забота об экологии

Как часто вы удаляете ненужные фото и видео? Следите, чтобы в памяти смартфона не скапливалось лишнее? Цифровой мусор мало чем отличается от залежей неиспользуемых вещей на балконе. Часто наши телефоны переполнены файлами, о которых мы давно забыли. С 1 июня Google сократил бесплатный объем хранилища до 15 Гб, за превышение этого объема придется платить. Компания объявила о решении в прошлом году, сообщив тогда, что на сервисе хранится 4 трлн фотографий и каждую неделю загружается 28 млрд новых фото и видео. Цифровой мусор — не только частная проблема вроде шкафа с кучей ненужных вещей, в которой ничего нельзя найти. Это еще и проблема для экологии — файлы лежат на облачных серверах, которые потребляют огромное количество энергии, тем самым способствуя росту углеродного следа. Удалять ненужные и забытые картинки из памяти телефона и из хранилищ — важнее, чем кажется на первый взгляд. Собрали способы, которые помогут навести порядок в устройствах.

Приложения

Для iPhone:

Doppel — бесплатное российское приложение, доступное с февраля 2021 года в AppStore. Его создатель Дмитрий Марченко — один из победителей международного конкурса Swift Student Challenge, который проводит Apple перед ежегодной конференцией для разработчиков WWDC. Этот сервис позволяет найти дубликаты фото, в будущем планируется и работа с видео. "У меня было несколько идей приложений, но идею очистки галереи смартфона я выбрал потому, что сам испытал неудобства от переполненной галереи и изучил проблему глубже, — рассказывает Дмитрий Марченко. — С какого-то момента мне стало трудно искать определенные кадры, к тому же фотографии стали занимать большую долю памяти моего устройства. Мое приложение задействует несколько моделей машинного обучения. Первый ансамбль нейросетей выделяет группы похожих изображений, второй ансамбль выбирает лучшее фото в каждой группе, а потом предлагает удалить оставшиеся".

Другие приложения работают по тому же принципу. Некоторые из них ищут дубликаты не только фото, но и видео, других файлов и контактов в телефонной книге. Большинство сервисов платные, обычно есть бесплатный трехдневный период.