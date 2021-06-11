Удалять ненужные фото и видео в смартфоне — важнее, чем кажется. Это забота об экологии

Как часто вы удаляете ненужные фото и видео? Следите, чтобы в памяти смартфона не скапливалось лишнее? Цифровой мусор мало чем отличается от залежей неиспользуемых вещей на балконе. Часто наши телефоны переполнены файлами, о которых мы давно забыли. С 1 июня Google сократил бесплатный объем хранилища до 15 Гб, за превышение этого объема придется платить. Компания объявила о решении в прошлом году, сообщив тогда, что на сервисе хранится 4 трлн фотографий и каждую неделю загружается 28 млрд новых фото и видео. Цифровой мусор — не только частная проблема вроде шкафа с кучей ненужных вещей, в которой ничего нельзя найти. Это еще и проблема для экологии — файлы лежат на облачных серверах, которые потребляют огромное количество энергии, тем самым способствуя росту углеродного следа. Удалять ненужные и забытые картинки из памяти телефона и из хранилищ — важнее, чем кажется на первый взгляд. Собрали способы, которые помогут навести порядок в устройствах.
Приложения
Для iPhone:
- Doppel — бесплатное российское приложение, доступное с февраля 2021 года в AppStore. Его создатель Дмитрий Марченко — один из победителей международного конкурса Swift Student Challenge, который проводит Apple перед ежегодной конференцией для разработчиков WWDC. Этот сервис позволяет найти дубликаты фото, в будущем планируется и работа с видео. "У меня было несколько идей приложений, но идею очистки галереи смартфона я выбрал потому, что сам испытал неудобства от переполненной галереи и изучил проблему глубже, — рассказывает Дмитрий Марченко. — С какого-то момента мне стало трудно искать определенные кадры, к тому же фотографии стали занимать большую долю памяти моего устройства. Мое приложение задействует несколько моделей машинного обучения. Первый ансамбль нейросетей выделяет группы похожих изображений, второй ансамбль выбирает лучшее фото в каждой группе, а потом предлагает удалить оставшиеся".
Другие приложения работают по тому же принципу. Некоторые из них ищут дубликаты не только фото, но и видео, других файлов и контактов в телефонной книге. Большинство сервисов платные, обычно есть бесплатный трехдневный период.
- Gemini Photos — ищет дубликаты фото, скриншотов и еще предлагает удалить размытые и плохие кадры. Но последнее слово за вами — вы видите, что программа предлагает удалить, и если предположения программы неверны, отменяете очистку нужных файлов. Бесплатный доступ в течение трех дней, далее — $4,99 в месяц, $19,99 в год.
- Smart Cleaner — удаляет дубликаты фото, скриншотов и контактов на iPhone. Приложение платное — 499 рублей, пробная бесплатная версия на три дня.
- Photo Cleaner — умеет искать дублированный контент, а еще с его помощью можно сжать слишком тяжелые файлы. Также бесплатный трехдневный период.
Для Android:
- Google Files — бесплатное приложение. Помогает очищать память телефона, быстро находить файлы и делиться ими даже без подключения к интернету.
- Duplicate Files Fixer находит и удаляет дубликаты файлов — не только фото, но и других файлов во внутренней и внешней памяти телефона.
- Files Go — работает с изображениями, загруженными в Google Фото.
- NoxCleaner — ищет дубликаты фото, замечает плохие, размытые кадры, еще позволяет уменьшить вес тяжелых изображений.
Полезные привычки
Каждый год в мире проводится день цифровой уборки — Digital Cleanup Day Организаторы предлагают конкретные действия по цифровому расхламлению для пользователей. Приводим несколько самых простых и быстрых способов, а также пару других советов.
1) Следите за объемом памяти на своем смартфоне. Посмотреть на смартфонах Android: "Меню"> "Настройки"> "Память". На iPhone: "Настройки"> "Основные"> "Память".
2) Удалите ненужные сервисы — игры, приложения для медитации, которые вы скачали и не использовали или использовали год назад. Наверняка у вас скопилось много забытого. Совет: в вашем телефоне должно быть не менее 1 ГБ свободной памяти.
3) Регулярно очищайте кеш на устройствах.
- На Android: "Настройки"> "Хранилище"> "Найдите приложение, которое хотите очистить"> "Очистить кеш".
- На iPhone: выберите "Настройки" — Safari> "Очистить историю и данные веб-сайтов"> "Очистить историю и данные".
4) Храните личные фотографии и видео на внешних жестких дисках, а важные документы — в облачных хранилищах вроде iCloud, Dropbox, Microsoft OneDrive и пр.
5) Приучите себя сортировать файлы по папкам. "Это поможет вам не только избежать общей свалки файлов, но и быстро искать нужные данные, — советует Дмитрий Марченко, разработчик Doppel. — И сделайте цифровую уборку регулярной привычкой. Частота очистки галереи напрямую зависит от того, как много вы делаете снимков. В среднем полезно проводить чистку каждые три-четыре недели”.
Анастасия Акулова