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Пригожин подал иск к "Эху Москвы" с требованием удалить сведения о ЧВК "Вагнер"

Бизнесмен требует удаления и опровержения информации о его причастности к ЧВК "Вагнер"

МОСКВА. 10 июня. /ТАСС/. Российский предприниматель и глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин подал исковое заявление в Пресненский районный суд города Москвы к радиостанции "Эхо Москвы" и ее руководителям, главному редактору Алексею Венедиктову и главному редактору сайта радиостанции Виталию Рувимскому. Бизнесмен требует удаления и опровержения информации о его причастности к ЧВК "Вагнер", сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

"В случае неудаления оспариваемых сведений, установить штраф в размере 200 тыс. рублей, а также взыскать с ответчиков по 30 тыс. рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечено, что 18 июля 2020 года в эфире одной из передач на радиостанции "Эхо Москвы" Венедиктов назвал Пригожина "хозяином ЧВК Вагнера".

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