В Твери в 2021 году откроют первый модернизированный по проекту Минобороны РФ военкомат

ТАСС, 10 июня. Власти Тверской области планируют до конца 2021 года открыть первый в РФ военкомат, обновленный в рамках проекта Минобороны России по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия-24 - Тверь" губернатор Игорь Руденя.

"Сейчас подбирается участок земли, уже ведется проектирование, сегодня с утра разговаривал с представителями военного проектного института Министерства обороны, которое нам помогает в этом вопросе. И, я уверен, что в течение нескольких недель мы будем иметь предпроектное решение, думаю, что до конца года сможем ввести первый военный комиссариат, который был бы у нас таким эталонно-тестовым для Российской Федерации", - сказал Руденя.

Губернатор отметил, что Тверская область определена в качестве пилотного региона для отработки проекта по модернизации военкоматов. Решение об этом, по словам Рудени, было принято 9 июня во время рабочей поездки министра обороны РФ Сергея Шойгу в регион.

Как сообщалось, Шойгу, находясь в Тверской области, объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны. Это позволит сделать военкоматы современными, "чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию", отметил министр.