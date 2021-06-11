В Каире сели два спецборта МЧС для вывоза граждан РФ и СНГ, покинувших сектор Газа

КАИР, 11 июня. /ТАСС/. Самолеты Ил-76 и Ан-148 МЧС России в четверг вечером совершили посадку в аэропорту Каира, откуда эвакуируют в РФ 112 человек, включая 84 россиян, покинувших сектор Газа, где в мае произошла эскалация конфликта между палестинскими группировками и Израилем. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Примерно около 23:10 по местному времени (00:10 пятницы мск) спецборты друг за другом совершили посадку в Каире. Желающие покинуть Газу, в том числе граждане Украины и Казахстана, в ближайшее время прибудут на автобусах в каирскую воздушную гавань из прибрежного анклава.

Это уже вторая эвакуация после того, как 20 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, которые выразят такое желание. В ночь на 27 мая 64 россиянина из прибрежного анклава были эвакуированы спецбортом МЧС, доставившим их из Каира в Москву.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах. Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - 256 человек, включая детей и женщин.