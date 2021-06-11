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CNN: Джилл Байден обсудит вопросы образования с Кейт Миддлтон

Для них проведут экскурсию по школе на полуострове Корнуолл

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Первая леди США Джилл Байден намерена обсудить вопросы образования на встрече с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Великобритании. Об этом сообщил в четверг американский телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома.

Для Байден и Миддлтон, как ожидается, проведут экскурсию по школе на полуострове Корнуолл, они также примут участие в круглом столе. Главной темой обсуждения станет дошкольное образование. По данным телеканала, первая личная встреча Байден и Миддлтон состоится в пятницу. Ее готовили в течение нескольких недель.

Президент США Джо Байден ранее на этой неделе отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве главы американской администрации. Планируется, что он примет участие в саммите Группы семи в Великобритании. После этого глава Белого дома вылетит в столицу Бельгии на совещание НАТО на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

По данным CNN, Джилл Байден, сопровождающая супруга в поездке, намерена посетить ряд мероприятий без него.

Теги
СШАВеликобританияКэтрин, герцогиня Кембриджская
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