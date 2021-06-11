Спасатели эвакуировали со склона Эльбруса туриста из Подмосковья

НАЛЬЧИК, 11 июня. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали туриста из Подмосковья, запросившего помощь на Эльбрусе с высоты 5 тыс. метров. Об этом ТАСС сообщил оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.

"Туриста забрали на ратраке (специальная машина, передвигающаяся по снежным склонам - прим. ТАСС) и спустили вниз в безопасное место. Травм нет, но сам передвигаться не мог. Это была группа из шести человек, из Подмосковья, зарегистрированная в МЧС", - рассказал дежурный.

Информация о ЧП поступила спасателям около 6:00 по московскому времени, сообщалось, что на горе Эльбрус, на высоте 5 тыс. метров зарегистрированная группа из шести человек из Московской области попросила о помощи, один из них травмировал ногу.