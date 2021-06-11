Университет Иннополис поможет 25 вузам России обновить образовательные программы

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Университет Иннополис определил 25 российских университетов - победителей конкурса на актуализацию образовательных программ в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Обновления коснутся 30 основных программ университетов для формирования у выпускников вузов цифровых компетенций, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе университета.

"Обновления коснутся 30 основных профессиональных образовательных программ университетов для формирования у выпускников вузов компетенций, востребованных в условиях цифровой экономики, и дальнейшего тиражирования лучших практик. Часть программ вузы адаптируют под запросы регионов и конкретных работодателей, апробацию планируют начать уже с начала учебного года", - сказал представитель вуза.

Открытый конкурс на актуализацию образовательных программ организован Университетом Иннополис в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". По условиям конкурса, вузам-победителям предстоит провести анализ потребностей работодателей в профессиональных компетенциях сотрудников по применению цифровых технологий в горизонте пяти лет.

Университет Иннополис определил 25 победителей, среди которых Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет и другие вузы страны.

"Открытый конкурс позволил нам понять спрос на актуализацию образовательных программ со стороны высшей школы и показал наиболее востребованные индустрией направления для подготовки кадров. Кроме этого, мы планируем использовать полученные в ходе конкурса данные при разработке методической документации для образовательных организаций по учебным предметам, курсам и дисциплинам, которые пройдут экспертизу представителей реального сектора экономики из числа приоритетных отраслей", - рассказала директор Института дополнительного образования Университета Иннополис Мария Образцова, комментарий которой агентству предоставила пресс-служба вуза.

Обучение сотрудников университетов

Помимо конкурса на актуализацию образовательных программ, 30 российских вузов направили 115 представителей управленческого состава на обучение по программе повышения квалификации "Управление цифровой трансформацией образовательных организаций высшего образования" на базе Университета Иннополис.

Программа началась 7 июня и разделена на тематические модули: управление цифровой инфраструктурой и принятие технологических решений, стратегический менеджмент и управление изменениями, управление данными и использование данных, внедрение и сопровождение цифровых сервисов, информационная безопасность. Слушатели приобретают навыки координации проектов цифровой трансформации в вузах и управления на основе данных - хранение, визуализация, аналитика данных, организации работы цифровой команды.

В 2020 году на базе Университета Иннополис создана единая площадка для повышения квалификации преподавателей высшего и среднего профессионального образования России - Опорный образовательный центр (ООЦ) и Единый методологический центр по направлениям цифровой экономики. Центры занимаются формированием и развитием цифровых компетенций у специалистов из приоритетных отраслей экономики: здравоохранение, добывающая и обрабатывающая промышленность, образование, сельское хозяйство, информационные технологии.

В рамках деятельности ООЦ создан консорциум образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования для объединения методологических ресурсов. В состав консорциума уже вошли 210 вузов и 107 ссузов из 74 регионов РФ, которые направили на повышение квалификации 15 015 преподавателей и методистов, что составляет 96% от годового показателя, определенного федеральным проектом "Кадры для цифровой экономики" (16 тыс. преподавателей в 2021 году). Всего до 2024 года в рамках проекта ООЦ запланировано повышение квалификации у 80 тыс. преподавателей и методистов.

Об Иннополисе

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году. Постановлением правительства РФ там создана особая экономическая зона. Университет Иннополис специализируется на образовании, информационных разработках, робототехнике. В вузе по 171 дисциплине обучаются 823 студента из 40 стран, открыты 13 исследовательских лабораторий и шесть центров разработки.