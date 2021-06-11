Кубинский регулятор одобрил клинические испытания вакцин от COVID-19 на детях

ГАВАНА, 11 июня. /ТАСС/. Кубинский Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) одобрил клинические испытания двух вакцин национального производства на детях и подростках. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Cubadebate .

"Целью испытания является оценка реактогенности, безопасности и иммуногенности вакцин-кандидатов Soberana 02 и Soberana Plus, применяемых в двух и одной дозе [соответственно]", цитирует издание сообщение CECMED. Речь идет о препаратах против коронавируса, разработанных в Институте им. Финлая.

В испытаниях примут участие дети и молодые люди в возрасте от 3 до 18 лет. Сначала прививки получат участники возрастной группы от 12 до 18 лет, а затем - дети от 3 до 11 лет.

Как отметил CECMED, решение о начале клинических испытаний вакцин на детях и молодых людях объясняется нынешней санитарно-эпидемической ситуацией в стране. В последнее время на Кубе отмечается заметный рост числа заразившихся коронавирусом в возрастной группе от 3 до 18 лет. Хотя большинство детей, заразившихся коронавирусом, переносят инфекцию в легкой форме, кубинских медиков беспокоят последствия, которые может повлечь у них инфицирование коронавирусом.

Прививки Soberana 02 и Soberana Plus на острове уже получили тысячи взрослых граждан, эти препараты продемонстрировали безопасность и переносимость. Всего кубинские медики разработали пять вакцин от коронавируса.