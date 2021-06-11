Из закрытых на карантин из-за COVID-19 хабаровских сел вывезли санавиацией 29 заболевших

ХАБАРОВСК, 11 июня. /ТАСС/. Медики вывезли около 30 человек из закрытых на карантин после вспышки коронавирусной инфекции сел на севере Хабаровского края. Об этом в эфире канала "Россия 24" сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

"Основное напряжение в Охотском районе. Там на карантин посадили два населенных пункта - Новое Устье и Вострецово. Проблема в том, что был очень низкий уровень вакцинации. Те, кто в легкой форме переносит, находятся под наблюдением врачей дома, средней тяжести - доставлены в Охотскую центральную районную больницу, а часть людей - 29 человек - вывезли санавиацией в Комсомольск и Хабаровск", - сказал Дегтярев, уточнив, что речь идет о заболевших беременных женщинах и людях с хроническими заболеваниями. Охотский район - самая северная территория Хабаровского края, связь с которой есть только по воздуху.

Село Вострецово закрыли на карантин с пятницы. В настоящее время в населенном пункте зарегистрировано 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Село находится в пешей доступности от другого поселения Новое Устье, которое в июне также закрыли из-за сложной эпидемиологической обстановки.

В Хабаровском крае за последние сутки, по данным сайта стопкоронавирус.рф, было выявлено 69 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали свыше 53 тыс. заболевших COVID-19, умерли 430 человек. По словам Дегтярева, основной рост заболеваемости произошел из-за вспышки в поселках на севере.

Глава региона также сообщил, что вакцину от коронавируса получили 128 тыс. человек. "У нас привилось все правительство края, все мэры, все главы районов. Мы за этим очень следим", - сказал Дегтярев.