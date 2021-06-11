Коэффициент распространения COVID-19 в Москве вырос до максимума с сентября 2020 года

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве вырос до 1,6 - максимума с 30 сентября прошлого года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В России показатель увеличился до 1,22. Это наибольшее значение индикатора с 6 октября.

Коэффициент в стране и столице продолжает расти на фоне все новых максимумов по числу заболевших за сутки: в России оно оказалось максимальным с 22 февраля этого года, в Москве - с 14 января.

Как и днем ранее, индикатор превышает единицу в восьми из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Ниже он только в Ростовской и Самарской областях, где он составил соответственно 0,98 и 0,88.

В Санкт-Петербурге коэффициент равен ровно 1, в Иркутской области - 1,02, в Воронежской и Московской областях - 1,03, в Нижегородской области - 1,06, в Красноярском крае - 1,09, в Свердловской области - 1,1.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.