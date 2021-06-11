В Иркутске из-за коронавируса отменили массовые мероприятия в честь Дня России

ИРКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Митинг и концерт, приуроченные к Дню России, отменили в Иркутске из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации города.

"Митинг и концерт творческих коллективов, запланированные на 12 июня, мы вынуждены отменить в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе", - приводятся в сообщении слова начальника управления культуры администрации Иркутска Антона Чернышова.

Локальные мероприятия, в которых будут участвовать менее 20 человек, пройдут в учреждениях культуры. Это будут творческие вечера, конкурсы чтецов, турниры по шашкам.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в четверг подписал указ, в соответствии с которым муниципалитеты должны ограничить проведение массовых мероприятий из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 11 июня подтверждено 71 214 случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 115 человек. Количество положительных тестов на коронавирус в конце мая - начале июня увеличилось более чем на 15%, почти вдвое чаще стали регистрировать случаи заражения с проявлениями пневмонии. В регионе вновь увеличивают ковидный коечный фонд.