Фонд "Круг добра" закупает лекарства для детей по 14 заболеваниям

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Закупка необходимых лекарственных препаратов в рамках фонда поддержки детей с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями "Круг добра" проходит уже по 14 заболеваниям, блоки лекарственной терапии сформированы, заявил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Еще один важный блок - это изменения в Налоговый кодекс, то что позволило 2% дополнительных средств ввести и сформировать "Круг добра" <...> Сегодня уже сформированы по 14 заболеваниям блоки лекарственной терапии, закупка проходит. Это большой шаг в обеспечении наших маленьких пациентов", - сказал он на комитете Госдумы по здравоохранению "Законодательное урегулирование здравоохранения в РФ".

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

Фонд финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год, - эти средства поступают в федеральный бюджет. Первый транш фонду - 10 млрд рублей - был направлен 12 февраля. Всего на 2021 год в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей, на 2022 год - 64 млрд рублей, на 2023 год - 68,5 млрд рублей.