Депутаты Госсовета Татарстана выступили за повышение возраста для приобретения оружия

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Татарстана выдвинули инициативу, которая предусматривает повышение возраста для приобретения оружия с 18 до 21 года, передает корреспондент ТАСС с заседания регионального парламента. Законопроект будет направлен в Госдуму.

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"Законопроектом предлагается повысить с 18 до 21 года возраст, дающий право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального, холодного клинкового оружия предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России или казачьей формы", - сказал член комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку Игорь Бикеев.

При этом такие требования не распространяются на граждан, проходящих военную службу, а также имеющим воинские или специальные звания, классные чины юстиции. Они сохраняют право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения до достижения возраста 21 года. Учитывая специфику жизнедеятельности и промысла граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, законодательным органам субъектов РФ предоставлено право снижать возраст, по достижении которого граждане имеют право на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

В федеральном законе предлагается закрепить, что для приобретения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для самообороны гражданин должен иметь в собственности огнестрельное оружие ограниченного поражения (например, пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) не менее пяти лет. Депутат пояснил, что за пять лет можно наработать определенный опыт, что даст возможность приобрести более серьезное оружие.

За законодательную инициативу проголосовали все присутствующие на заседании Госсовета депутаты.

11 мая 19-летний юноша устроил стрельбу в 175-й гимназии в Казани, погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.