ЕС отменяет ограничения на поездки по сообществу для своих вакцинированных граждан

БРЮССЕЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подтвердила решение Комитета постоянных представителей сообщества об отмене карантинных мер на поездки внутри Евросоюза для граждан сообщества, которые прошли полную вакцинацию как минимум за 14 дней до поездки. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Еврокомиссии представитель ЕК Кристиан Виганд.

"Еврокомиссия приветствует утверждение Комитетом постоянных представителей ЕС решения об отмене связанных с пандемией ограничений на поездки для граждан сообщества полностью вакцинированных как минимум за 14 дней до поездки. Мы ждем быстрого подтверждения этого решения в Совете ЕС на следующей неделе (после чего оно должно вступить в силу - прим. ТАСС), - заявил он. - Это решение подтверждает, что наши граждане смогут в полном объеме воспользоваться своим летним отпуском".

Виганд также отметил, что это же решение устанавливает по всему ЕС период действия ПЦР-теста в 72 часа. То есть в течение 72 часов человек, прошедший этот тест, будет легально считаться не инфицированным коронавирусом.

Данное решение станет легальной основой для применения в Евросоюзе сертификатов вакцинации, которые здесь получат название "зеленого цифрового пропуска". Эти документы поэтапно вводятся в действие сейчас в различных странах сообщества, а в полном объеме система должна заработать с 1 июля. "Зеленый пропуск" ЕС будет включать информацию о прохождении вакцинации, альтернативные данные о наличии иммунитета к коронавирусу, например при наличии подтвержденных тестом антител в результате недавно перенесенного заболевания, а также данные последнего ПЦР-теста.

Вопрос о том, как эти документы будут применяться для поездок за пределы ЕС, пока не решен. В настоящий момент "зеленый цифровой пропуск" будет включать только данные о вакцинации вакцинами, сертифицированными для применения в странах Евросоюза.