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Пандемия COVID-19

Представитель актрисы Елены Сафоновой опровергла информацию о ее госпитализации c COVID-19

Артистка сделала прививку от коронавируса, добавила собеседница агентства

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Актриса Елена Сафонова не болеет COVID-19, она сделала прививку, сообщила ТАСС представитель заслуженной артистки РФ.

"Елена Всеволодовна не болеет, она сделала прививку "Спутник V", - сказала собеседница агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что Елена Сафонова якобы поступила в одну из московских клиник с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Заслуженная артистка РФ Елена Сафонова известна по ролям в фильмах "Возвращение Баттерфляй", "Зимняя вишня", "Приключения Шерлока Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", "Где находится нофелет?" и других.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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