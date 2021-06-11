Представитель актрисы Елены Сафоновой опровергла информацию о ее госпитализации c COVID-19

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Актриса Елена Сафонова не болеет COVID-19, она сделала прививку, сообщила ТАСС представитель заслуженной артистки РФ.

"Елена Всеволодовна не болеет, она сделала прививку "Спутник V", - сказала собеседница агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что Елена Сафонова якобы поступила в одну из московских клиник с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Заслуженная артистка РФ Елена Сафонова известна по ролям в фильмах "Возвращение Баттерфляй", "Зимняя вишня", "Приключения Шерлока Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", "Где находится нофелет?" и других.