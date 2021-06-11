В Бразилии разрешили прививать несовершеннолетних от коронавируса вакциной Pfizer

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 июня. /ТАСС/. Бразилия одобрила использование препарата от коронавирусной инфекции нового типа американской компании Pfizer для вакцинации подростков в возрасте от 12 лет. Об этом в пятницу сообщило Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa).

"Расширение [круга лиц, которых разрешается прививать вакциной Pfizer] произошло на основании предоставленных исследований, проведенных разработчиком, которые доказали безопасность и эффективность вакцины для этой [возрастной] группы", - поясняет пресс-служба регулятора. Pfizer первой из вакцин получила постоянную регистрацию в Бразилии. В мае использование данного препарата для вакцинации подростков в возрасте от 12 лет разрешили регуляторы США и ЕС.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент используются препараты британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайской фирмы Sinovac Biotech и американской Pfizer. Свыше 23 млн человек уже привились двумя дозами вакцины, еще более 52,4 млн сделали одну прививку. Завершить первую очередь прививочной кампании и вакцинировать приоритетные группы населения (более 78 млн человек), к которым относят медиков, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, планируется в сентябре.