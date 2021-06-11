Исаев предложил создать программу "Безопасность школьников" в связи с трагедией в Казани

ИЖЕВСК, 11 июня. /ТАСС/. Первый заместитель главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил разработать федеральную программу "Безопасность школьников" после вооруженного нападения на школу в Казани.

"Надо инициировать создание программы "Безопасность школьников", которая была бы в субъектах Федерации, но, конечно, наша цель - и мы будем это предлагать - создать такую федеральную программу", - сказал Исаев в пятницу на встрече с жителями Удмуртии.

По его словам, расходы на обеспечение мер безопасности для школ и даже для муниципальных властей непосильны. "Эта тема нами активно прорабатывается. Проблему мы видим. Обеспечить безопасность на должном уровне - забор, металлоискатели, видеонаблюдение - сами по себе школы не смогут, это мы понимаем. Значит, нужна программа в поддержку", - отметил он.

После трагедии со стрельбой в Казани Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах. К началу учебного года ведомство представит единые антитеррористические требования к школам. Власти Казани также намерены подготовить предложения для формирования новых федеральных стандартов безопасности детских образовательных учреждений.

Бывший ученик гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавший арестован по решению суда. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц.