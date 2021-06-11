Пиджак Эдуарда Лимонова продали за 1,7 млн рублей на аукционе Литфонда

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пиджак писателя Эдуарда Лимонова, сшитый им самим, был продан на торгах аукционного дома "Литфонд" за 1,7 млн рублей, цена при этом выросла в четыре раза, сообщили в пятницу в пресс-службе аукционного дома.

"Цветной пиджак, сшитый самим Лимоновым из 114 лоскутков в 1972 году, был одним из последних лотов на аукционе. В ходе борьбы цена на него выросла в четыре раза: торги начинались с 380 тыс. рублей, но в итоге ушел с молотка за 1,7 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В Литфонде отметили, что пиджак с вышитыми инициалами "Э" и "Л" хорошо известен благодаря сохранившимся фотографиям. Элемент одежды хранился в гардеробе друга писателя, художника и литератора Вагрича Бахчаняна. "Что же касается портновской ипостаси Эдуарда Лимонова, то сохранились свидетельства о том, что в числе множества разнообразных занятий будущего писателя и политического деятеля (грузчик, продавец, строитель, монтажник) было искусство кройки и шитья. Он шил джинсы для харьковской, а потом и московской богемы. Говорят, что среди клиентов Лимонова были Эрнст Неизвестный и Булат Окуджава", - сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, на торгах, прошедших 10 июня, были проданы ряд автографов и рукописей из частной коллекции. Самыми дорогими стали первый сборник стихов Осипа Мандельштама "Камень" с автографом автора и большое письмо поэта Николая Гумилева художнику Мстиславу Фармаковскому. Оба лота ушли с молотка по 9,5 млн за каждый.

Высоко оценено оказалось также большое письмо поэта Николая Гумилева, в котором поэт рассказывает о своей жизни в Париже в 1908 году. Оно также было продано за 9,5 млн рублей при начальной цене 5 млн. А за 7,5 млн рублей была продана рукопись неопубликованного стихотворения "Ракета" Бориса Пастернака Льву Каменеву.

На аукционе за два часа в формате онлайн было продано 150 из 180 лотов, выставленных на торги. Общая сумма составила порядка 90 млн рублей. Кроме перечисленных, в число самых дорогих продаж вошли автографы и рукописи Исаака Бабеля (проданы за 6 млн рублей), Михаила Кузмина (5 млн рублей), Сергея Есенина (5,5 млн рублей), Гавриила Державина (5,5 млн рублей), Марины Цветаевой (3,2 млн рублей).