Мастерская "Невский баталист" получит президентский грант в размере 48 млн рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мастерская "Невский баталист" получит 48 млн рублей из фонда президентских грантов на реализацию проекта, посвященного сотрудникам киностудии "Ленфильм", прошедшим Великую Отечественную войну. Это самый большой грант по итогам 11-го конкурса, сообщил в пятницу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества.

"Самый большой грант на 48 млн рублей будет выделен на реализацию проекта "Пропавшие кинохроники", которые реализует мастерская "Невский баталист" из Санкт-Петербурга. Они в павильоне киностудии "Ленфильм" создают трехмерную панораму, которая рассказывает об истории сотрудников киностудии, прошедших Великую Отечественную войну вместе с участниками боевых действий", - сказал он.

Кириенко отметил, что предыдущий проект мастерской "Дорога через войну", который был реализован при поддержке фонда президентских грантов, в Санкт-Петербурге посетили 260 тыс. человек.

По словам Кириенко, самый маленький грант в 65 тыс. рублей этом году будет выделен проекту из Белгородской области "Дороги педагога - успех учебно-воспитательного процесса".

Господдержку в виде грантов президента РФ получают некоммерческие организации (НКО), участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие в первую очередь социально значимые проекты. Глава государства распределяет свои гранты для НКО не напрямую, а через специальный фонд президентских грантов, который проводит конкурсы (не реже двух раз в год) среди организаций. Гранты предоставляются за счет субсидии, а также средств, привлекаемых оператором из внебюджетных источников. В 2017-2018 годах суммы субсидий президент определял своими распоряжениями. Начиная с 2019 года, госфинансирование предусмотрено федеральным бюджетом в виде средств, выделяемых Управлению делами президента РФ на поддержку НКО. Срок реализации проектов, получающих гранты, составляет не более трех лет.

На второй конкурс 2021 года поступило рекордное количество проектов - 12 255, при этом до независимой экспертизы было допущено 11 702 инициативы. По результатам конкурса между НКО будет распределено более 4 млрд рублей. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля.