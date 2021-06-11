Число туристов на Кубани выросло к июню на 11% по сравнению с допандемийным периодом

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Количество гостей на курортах Краснодарского края к началу июня 2021 года составило более 3,5 млн, что на 11% больше, чем в тот же период 2019 года, до пандемии коронавируса. Об этом заявила временно исполняющая обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Сейчас мы видим рост [турпотока] на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - сказала Золотухина.

Она пояснила ТАСС, что курорты региона по состоянию на начало июня уже приняли более чем 3,5 млн отдыхающих, в то время как в допандемийном 2019 году на этот период количество туристов составляло около 3,1 млн.

О бронировании отелей

Золотухина тажке отметила, что власти региона в этом году фиксируют высокую глубину бронирования курортов - до конца октября. Загрузка отелей с категориями 4 и 5 звезд в этот период будет достигать 90%.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса высокий туристический сезон в Краснодарском крае начался позже обычного - отели начали принимать гостей в июле, в связи с хорошей погодой сезон длился до октября. Курортный сезон в 2021 году стартовал на месяц раньше обычного, с 1 мая, погода на побережье была теплой и солнечной, люди отдыхали на пляжах. Курорты Кубани приняли с 1 по 11 мая свыше 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году.

"В этом году мы видим хорошую глубину бронирования - порядка пяти месяцев. От текущего момента, как минимум, до конца октября мы видим очень высокий спрос", - сказала Золотухина, уточнив, что до конца октября, судя по броням, заполняемость средств размещения с категориями 4-5 звезд будет достигать 90%.

По итогам пресс-конференции она добавила ТАСС, что на данный момент заполняемость средств размещения на черноморском побережье превышает 64%, на побережье Азовского моря - 46%.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.