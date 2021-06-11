Путин ввел ответственность за нарушения при расчете оплаты услуг ЖКХ в частных домах

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за нарушение порядка расчета оплаты коммунальных услуг в частных жилых домах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.

Прежней редакцией Жилищного кодекса РФ была предусмотрена ответственность исполнителя коммунальной услуги за нарушение порядка расчета платы перед собственником помещения в многоквартирном доме или нанимателем жилья. Данное лицо было обязано уплатить собственнику помещения в многоквартирном доме или нанимателю жилого помещения по договору социального найма штраф в размере 50% величины превышения начисленной платы за коммунальные услуги над размером платы, которую надлежало начислить.

Между тем ответственность исполнителя услуги за аналогичное нарушение перед собственниками частного жилого дома законодательством не была урегулирована. В связи с этим законом устанавливается ответственность лица, предоставляющего коммунальные услуги, за нарушение порядка расчета платы, повлекшее ее необоснованное увеличение.

Документ также вводит определенные требования для оператора государственной операционной системы ЖКХ, которым сейчас выступает "Почта России". Так, оператор "обязан обеспечивать соответствие системы требованиям законодательства Российской Федерации, бесперебойное функционирование системы, возможность интеграции и взаимодействия иных информационных систем с системой". Закон обязывает Минстрой подписать соглашение с оператором системы для определения порядка ее эксплуатации и модернизации, а также установления взаимных обязательств по выполнению установленных законодательством требований.