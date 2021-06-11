В Северной Осетии планируют создать единую региональную сетевую компанию

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют создать единую региональную сетевую компанию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики в пятницу.

"На заседании правительства врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев выступил с предложением о создании единой региональной электросетевой компании. Основная цель - консолидация электросетевого имущества республики, находящегося на балансе органов местного самоуправления, а также бесхозяйных объектов", - говорится в сообщении.

Сейчас в Северной Осетии осуществляют деятельность 12 сетевых компаний, общая суммарная задолженность которых перед ПАО "Россети Северный Кавказ" составляет 1,4 млрд рублей.

У всех сетевых компаний на сегодня отсутствует необходимое количество специализированных материалов, оборудования и спецтехники, резервных источников питания для своевременного устранения аварий.

Майран Тамаев предположил, что единая региональная компания готова будет приступить к работе уже с 1 января 2022 года.

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло одобрил внесенное предложение и дал поручение ускорить работу в данном направлении.