Путин подписал указ о присвоении имени академика Илизарова аэропорту Кургана

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Аэропорт Кургана получил имя академика Гавриила Илизарова, соотвествующий указ подписал президент Владимир Путин в пятницу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Общественная палата Курганской области подвела итоги голосования жителей за выбор героя, чье имя будет присвоено аэропорту Кургана. Победителем стал Илизаров, набравший 4 424 голоса.

"В соотвествии с пунктом 1 указа президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 681 "О присвоении отдельным географическим объектам имени лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством" постановляю: присвоить аэропорту Курган имя Г. А. Илизарова. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

В 2018 году по инициативе Общественной палаты РФ прошел конкурс "Великие имена России", в рамках которого 47 аэропортам в 40 регионах РФ были присвоены имена выдающихся россиян. Тогда Курган не попал в число этих городов. Но, как сообщали в Общественной палате Курганской области, в ходе реконструкции курганского аэропорта возникла идея все же присвоить ему имя.

Об академике

В 1950 году академик Илизаров изобрел аппарат для чрескостного остеосинтеза. Сегодня метод ученого применяют более чем в 60 странах мира. Используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Метод дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация.

Сейчас в регионе действует Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова, который заполучил мировую известность благодаря открытиям его научных сотрудников, опыту лечения пациентов. Ежегодно здесь помогают более чем 14 тыс. пациентов с ортопедической и нейроортопедической патологией, для этого в центре трудится 1,5 тыс. специалистов. Центр считается флагманом отечественной травматологии и ортопедии. На работающей здесь профильной кафедре ежегодно проходят учебные курсы для российских и зарубежных врачей.