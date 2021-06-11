Мишустин назначил Анастасию Зырянову замминистра просвещения

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Анастасию Зырянову новым замминистра просвещения, соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на интернет-портале правовой информации.

"Назначить Зырянову Анастасию Владимировну заместителем министра просвещения Российской Федерации", - говорится в документе.

Зырянова окончила Пермский государственный технический университет. С 2019 года занимает должность директора подведомственного Рособрнадзору Федерального центра тестирования, до этого работала замдиректора направления "Социальные проекты" в АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".