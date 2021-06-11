Сотрудники Центра им. Гамалеи удостоены госнаград за создание вакцины от коронавируса

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил сотрудников Центра им. Н. Ф. Гамалеи, в котором разработали вакцину от коронавируса "Спутник V", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Еще один сотрудник центра получил орден Почета, следует из указа, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации.

"За активное участие в создании и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить орденом Почета Народицкого Бориса Савельевича - заместителя директора по научной работе подразделения "Институт вирусологии им Д. И. Ивановского" федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи", город Москва", - говорится в документе.

Более 30 сотрудников центра награждены медалями ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

Ранее разработчики вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич получили государственную премию 2020 года за выдающиеся достижения в области научных исследований.