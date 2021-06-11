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Сотрудники Центра им. Гамалеи удостоены госнаград за создание вакцины от коронавируса

Сотрудники награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Еще один сотрудник центра получил орден Почета

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил сотрудников Центра им. Н. Ф. Гамалеи, в котором разработали вакцину от коронавируса "Спутник V", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Еще один сотрудник центра получил орден Почета, следует из указа, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации.

"За активное участие в создании и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить орденом Почета Народицкого Бориса Савельевича - заместителя директора по научной работе подразделения "Институт вирусологии им Д. И. Ивановского" федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи", город Москва", - говорится в документе.

Более 30 сотрудников центра награждены медалями ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

Ранее разработчики вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич получили государственную премию 2020 года за выдающиеся достижения в области научных исследований.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
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