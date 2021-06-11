Собянин вручил орден Почета главе Синодального отдела РПЦ по благотворительности

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил орден Почета председателю Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископу Пантелеимону (Шатову), сообщили ТАСС в пресс-службе отдела.

Отмечается, что епископ Пантелеимон принимал активное участие в организации благотворительной помощи пациентам с COVID-19.

"С начала пандемии при Синодальном отделе по благотворительности и Епархиальной комиссии по больничному служению была организована специальная группа священников, которые посещают пациентов с коронавирусом в Москве и с апреля прошлого года совершили более 2,5 тыс. выездов в 57 больниц столичного региона", - пояснили в пресс-службе.

Также была организована работа круглосуточной горячей линии для организации служб и церковных таинств для больных на дому или в больнице. С начала пандемии Синодальный отдел направил свыше 4 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты для священников, которые посещают больных, в 117 епархий.

Кроме того, сотрудники отдела организовали сбор средств на продукты для нуждающихся больных COVID-19, которые были направлены в 76 епархий в России, Молдавии, Казахстане, Киргизии, на Филиппинах и в Восточном Тиморе - всего 27,6 млн рублей.

Епископ был награжден орденом Почета в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Во время вручения он отметил, что этой наградой отмечен не он сам, а благотворительная деятельность церкви. "Я, конечно, понимаю, что награжден не я за мои скромные труды - я координирую социальную деятельность Церкви, а отмечено то, что делает Церковь для людей в Москве, в России и по всему миру", - приводят в пресс-службе слова владыки.