Комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, привившихся "Спутником V"

АФИНЫ, 11 июня. /ТАСС/. Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а также рядом других препаратов, которые пока не получили одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом сообщила в пятницу на брифинге член комитета, профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу.

По ее словам, "по решению Национального комитета по вакцинации Греция будет принимать для въезда в страну путешественников, привитых любыми вакцинами, включая и те, которые еще не одобрены Европейским агентством лекарственных средств". По ее словам, речь идет о "вакцинах Novavax, Sinovac Biotech, "Спутник V", Sinopharm и CanSino Biologics".

Ранее представители греческого правительства уже заверяли, что российские туристы могут предъявить для въезда сертификаты о прививке вакциной "Спутник V".

Согласно решению греческих властей, россияне, как и граждане других стран, въезд которым разрешен в Грецию, после прибытия должны предъявить либо сертификат о вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном заболевании, вызываемом коронавирусом, и наличии антител (действует от двух до девяти месяцев от указанной в нем даты болезни). Все эти документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом. Это правило распространяется и на несовершеннолетних в возрасте от шести лет и старше. Приезжающие также могут предъявлять европейский сертификат вакцинации от COVID-19.

С 10 июня количество регулярных авиарейсов по маршруту Москва - Афины увеличено до восьми в неделю. По четыре рейса выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и "Эгейские авиалинии" (Aegean Airlines, "Эджиэн эйрлайнз"). В то же время чартерных полетов на греческие курорты из России пока нет.