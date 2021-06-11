Британия может снять коронавирусные ограничения на месяц позже, чем планировалось

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании перенесет отмену большинства действующих в стране коронавирусных ограничений с 21 июня на 19 июля. Об этом со ссылкой на источники в британском кабинете министров сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The Sun.

По ее данным, премьер-министр Борис Джонсон собирается объявить о таком решении 14 июня. Оно связано с тем, что за неделю в стране было зафиксировано почти 30 тыс. новых случаев заражения индийским вариантом коронавируса (штамм "Дельта" по новой классификации Всемирной организации здравоохранения). К настоящему моменту данный штамм, отличающийся повышенной заразностью, стал в королевстве доминирующим и выявляется более чем у 90% инфицированных.

Несмотря на то, что по сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости в стране вырос больше чем на 50%, число пациентов с тяжелыми формами COVID-19 растет значительно медленнее, чем раньше, и эксперты связывают это с успехами программы вакцинации населения. Если нагрузка на британскую систему здравоохранения останется невысокой, то, по данным The Sun, правительство может отменить ограничения уже 5 июля. Как ранее многократно подчеркивал премьер-министр Борис Джонсон, ключевую роль при принятии решений будут играть рекомендации ученых.

Пока что правительству Великобритании удавалось придерживаться обнародованного еще в феврале графика поэтапной отмены ограничительных мер. Послабления вводились в марте, апреле и мае, и планировалось, что 21 июня британцам разрешат встречаться большими компаниями как под открытым небом, так и в помещениях, пересмотрят правила социального дистанцирования и проведения массовых мероприятий, а также позволят возобновить работу ночным клубам. Отступление от первоначального плана будет иметь серьезные последствия для болельщиков, желающих посетить матчи чемпионата Европы по футболу, которые будут проходить в королевстве. При текущем уровне ограничений заполняемость стадионов не должна превышать 25% от общего числа мест, но с 21 июня этот показатель планируется увеличить до 50%.

К настоящему моменту уже 78% совершеннолетних жителей королевства (41,1 млн человек) получили первую дозу вакцины от COVID-19. Полностью привиты 55,4% взрослых британцев - более 29 млн человек. Эксперты отмечают, что вакцины показывают высокую эффективность против индийского штамма, хорошо защищая как от заражения, так и от тяжелых форм болезни, если оно все-таки произошло.