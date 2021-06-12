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Путин назвал умершего в США Михаила Лесина хорошим человеком

Бывший министр по делам печати и телерадиовещания России Михаил Лесин был найден мертвым утром 5 ноября 2015 года в отеле The Dupont Circle в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Бывший министр по делам печати и телерадиовещания России Михаил Лесин, умерший в США в ноябре 2015 года, был достойным и хорошим человеком. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был показан в пятницу.

"Вы упомянули Лесина. Он работал в моей администрации. Мне он очень нравился. Он умер, погиб в США. Я до сих пор жалею, что он не с нами. Он очень достойный и хороший человек", - сказал он. Полная версия интервью будет показана NBC в понедельник, 14 июня.

Лесин был найден мертвым утром 5 ноября 2015 года в отеле The Dupont Circle в Вашингтоне. В октябре 2016 года после проведения расследования офис прокурора федерального округа Колумбия, расположенный в Вашингтоне, опубликовал заявление о смерти Лесина. В документе говорилось, что бывший министр скончался в результате несчастного случая. Портал BuzzFeed утверждал, что бывший министр был убит, однако американские власти эту информацию опровергли.

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