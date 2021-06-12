В Крыму подтвердили 119 новых случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. В Крыму за сутки выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в субботу во " ВКонтакте " глава республики Сергей Аксенов.

В течение недели также сообщалось о свыше 100 выявленных случаев в республике. Ранее такой показатель в Крыму фиксировали 18 мая.

"За 11 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 81 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа", - написал Аксенов.

Он уточнил, что за сутки протестирован на коронавирус 4 071 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 139 человек, выздоровевших за весь период - 41 573 человека", - добавил Аксенов.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

С начала пандемии в регионе выявили более 44,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 40 тыс. человек, умерли свыше 1,3 тыс. На лечении находятся свыше 2 тыс. пациентов.