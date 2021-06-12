В Карелии на массовые мероприятия будут допускать при наличии отрицательного ПЦР-теста

ТАСС, 12 июня. Власти Республики Карелия из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса ввели ограничительные меры. К участию в массовых и спортивных мероприятиях разрешено допускать людей только при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте, а в органах власти в рабочих кабинетах должен находиться лишь один не переболевший сотрудник, сообщила в субботу пресс-служба главы республики.

"В Карелии вводятся дополнительные противоэпидемические меры. Это делается из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Организаторам массовых мероприятий, включая спортивные, необходимо обеспечить контроль за соблюдением социального дистанцирования. К участию в таких мероприятиях предлагается допускать при наличии справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за три дня, или документе о вакцинации. В органах исполнительной власти с 15 июня введен режим работы, при котором в кабинете может находиться только один не переболевший и не вакцинировавшийся работник", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, работодателям рекомендуется использовать дистанционный формат работы, в первую очередь, для сотрудников старше 60 лет. "Также предложено установить гибкий график прибытия и убытия на рабочее место, позволяющий избежать скопления работников", - говорится в сообщении.

Республиканское управление Роспотребнадзора Карелии зафиксировало рост заболеваемости коронавирусом в республике. Тенденция к увеличению случаев заражения просматривается среди воспитанников детских садов. В республике также зафиксированы случаи заражения новыми штаммами коронавируса. У людей выявили южноафриканский, британский и северо-западный варианты вируса. Новые штаммы вируса привели к тому, что среди больных стало больше беременных женщин и молодых людей.

В Республиканской инфекционной больнице с COVID-19 находятся 88 человек в возрасте от 18 до 48 лет и 95 человек старше 60. В связи с этим Минздрав Карелии открывает дополнительные инфекционные отделения - в городской детской больнице, республиканском наркологическом диспансере и филиале республиканского центра паллиативной медицинской помощи на улице Перттунена.

По данным Минздрава Карелии, за все время пандемии в Карелии выявили 47 975 случаев заражения коровнавирусом, прирост за сутки составил 69 человек. Выздоровели 46 199 пациентов, умерли - 576.